Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, serbest bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, serbest bırakıldı

Diyarbakır'da 21 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 21 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, dün Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. adlı kadın, 21 aylık çocuğunu yastıkla boğmaya çalışıp o anların görüntülerini eşine gönderdi. E.K.'nin kocası, görüntüleri izleyince ailesiyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, R.E.K. isimli kız çocuğunu annesinden alıp savcılık talimatıyla babasına teslim etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan E.K., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, serbest bırakıldı

Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title