Diyarbakır'da 2023 Yılında 21 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da 2023 Yılında 21 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti
Diyarbakır’da yılın ilk 8 ayında meydana gelen trafik kazalarında 21 kişi yaşamını yitirdi. Ağustos ayında 707 kaza gerçekleşirken, bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti ve 589 kişi yaralandı. Trafik kazalarının en sık nedenleri arasında sürücü hataları bulunuyor.

Diyarbakır'da yılın ilk 8 ayında 21 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Ağustos ayında 707 kaza meydana gelirken, sadece bu ayda 3 kişi hayatını kaybetti, 589 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da ağustos ayı kaza bilançolarını paylaştı. Diyarbakır'da ağustos ayında 707 kazanın meydana geldiği kaydedilen istatistiklerde bu kazaların 340'ının ölümlü-yaralamalı olduğu kayıtlara geçti. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 589 kişinin de yaralandığı açıklandı. 367 kazanın maddi hasarlı olduğu kaydedildi.

2025 yılının ilk 8 ayında ise 2 bin 447 ölümlü-yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, 21 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 83 kişi ise yaralandı. 2 bin 681 kaza ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak, taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak sıralandı. - DİYARBAKIR

