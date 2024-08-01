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Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü: 4 kişi dumandan etkilendi

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Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangın söndürüldü. Yangında, 4 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü: 4 kişi dumandan etkilendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangın söndürüldü. Yangında, 4 kişi dumandan etkilendi.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi'ndeki madeni yağ ve oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek 3 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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