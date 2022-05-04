Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 16 gözaltı - Haberler

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Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 16 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 16 gözaltı

Diyarbakır'da bayram dönüşü uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe alınan 5 kişilik aileden iki kişinin hayatını kaybettiği olayda 16 kişi gözaltına alındı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da bayram dönüşü uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe alınan 5 kişilik aileden iki kişinin hayatını kaybettiği olayda 16 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi'nde meydana gelen olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Bayram ziyareti için kayınbabasına ziyarete giden iki bacanak, ziyaretlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kent merkezine dönmek için yola çıktı. Önde olan 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken iddiaya göre, üç kişi tarafından çapraz ateşe alındı. Otomobildeki Garibe ve Abdurrahman D., (48) ile çocukları Nayime, Mahir (6) ve Songül D., (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe D. ile kızı Nayime kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ameliyata alınarak tedavi altına alındı.

Buyuransu Mahalle muhtarı Çelebi Çadırcı'dan edinilen bilgilere göre, yaralılardan Abdurrahman D.'nin güvenlik güçlerine verdiği ilk ifade ile Topraktaş Mahallesinden 6 kişi, Buyuransu Mahallesinden 3 kişi olmak üzere toplamda 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Bağlar, Bayram, 3. Sayfa, Haberler

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