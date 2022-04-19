Diyarbakır'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Valilikten bildirilen açıklamaya göre, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma' suçundan aranan, 19 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.G., Sur ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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