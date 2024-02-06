Diyarbakır'da 19 kişi siber suçlardan tutuklandı

Diyarbakır'da siber suçlardan 19 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ocak ayında 86 siber suç soruşturması yapıldı. 20 operasyon ile 19 şüpheli tutuklandı. Ocak ayında 779 sosyal medya hesabı araştırması, 1053 adet dijital materyal incelenmesi yapıldı. SİBERAY faaliyeti ile 7 etkinlik ve 3497 kişiye bilgilendirme çalışması yapıldı. - DİYARBAKIR