Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 19 kişi siber suçlardan tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 19 kişi tutuklandı. Ocak ayında sosyal medya hesapları ve dijital materyaller incelendi.

Diyarbakır'da siber suçlardan 19 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ocak ayında 86 siber suç soruşturması yapıldı. 20 operasyon ile 19 şüpheli tutuklandı. Ocak ayında 779 sosyal medya hesabı araştırması, 1053 adet dijital materyal incelenmesi yapıldı. SİBERAY faaliyeti ile 7 etkinlik ve 3497 kişiye bilgilendirme çalışması yapıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Güvenlik Diyarbakır Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title