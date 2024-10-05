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Diyarbakır'da 18 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

Diyarbakır'da 18 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı
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Diyarbakır'da Jandarma ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'yi yakaladı.

Diyarbakır'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı; Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 08.05.2007 tarihinden itibaren aranan ve 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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