Diyarbakır'da 150 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 519 şüpheliden 150'si tutuklandı. Ayrıca 162 ruhsatsız tabanca ve 34 av tüfeği ele geçirildi.
Diyarbakır'da ocak ayında polis ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alınan 519 şüphelinden 150'si tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce ocak ayında yapılan çalışmalarda 162 ruhsatsız tabanca ve 34 av tüfeği ele geçirildi.
Çalışmalarda; aralarında 56 firarinin de olduğu gözaltına alınan 519 şüpheliden 150'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR