Diyarbakır'da 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan yol uygulamasında durdurulan araçta 15 kilo kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aracında 15 kilo kubar esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulmaya çalışılan aracın kaçma teşebbüsü kısa sürede son buldu.
Mehtap Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalanan şüphelinin kullandığı araçta yapılan kontrollerde yaklaşık 15 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Emniyet işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Ş.B. (21), tutuklandı. - DİYARBAKIR