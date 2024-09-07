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Diyarbakır'da 14 yaşındaki Mizgin, 24 gün sonra hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Sultan Mizgin Kılınç, 24 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kılınç'ın hızlı karşıya geçmeye çalıştığı ve otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu görülüyor.

Diyarbakır'da 14 yaşındaki Mizgin, 24 gün sonra hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Sultan Mizgin Kılınç, 24 gün sonra hayatını kaybetti.

Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarı'nda 14 Ağustos'ta yolun karşısına geçmeyen çalışan Sultan Mizgin Kılınç (14), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Önce Bismil Devlet Hastanesi daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Kılınç, 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Kılınç'ın hızlı karşıya gelemeye çalıştığı ve otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Bismil

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