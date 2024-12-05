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Diyarbakır'da 1300 Şişe Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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Diyarbakır'da son bir haftada yapılan kaçakçılık operasyonlarında 1300 şişe kaçak alkollü içecek ele geçirildi ve 22 şüpheliye işlem yapıldı.

Diyarbakır'da son bir haftada yapılan çalışmalarda 1300 şişe kaçak alkollü içecek ele geçirildi, 22 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son 1 hafta içerisinde yasadışı sahte/kaçak alkollü içki kaçakçılığının tespitine, önlenmesine, suç ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu çalışmalarda, 120 adet iş yeri denetlenerek yapılan aramalar neticesinde toplamda 1300 şişe kaçak alkollü içki tespit edilerek el konuldu. Olayla ilgili 22 şüpheliye işlem yapıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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