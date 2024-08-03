Diyarbakır'da 112 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 152 Şüpheli Tutuklandı
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından temmuz ayında yapılan çalışmalarda 112 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 475 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 152'si tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince temmuz ayında yapılan çalışmalarda yakalanan 475 şüpheliden 152'si tutuklanırken, 112 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede temmuz ayı boyunca yapılan çalışmalar neticesinde 112 ruhsatsız tabanca, 29 av tüfeği, 23 kurusıkı, 992 fişek ele geçirdi.
Ekipler, 475 şüpheli şahsı yakaladı. Bunlardan 152'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR