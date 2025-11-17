Diyarbakır'da 11 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 11 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda, 2014 yılından itibaren 'kasten öldürme' suçundan aranan E.A. isimli şahıs, Sur ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalandı. Yakalanan E.A. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - DİYARBAKIR