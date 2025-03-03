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Diyarbakır'da 10 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Yakalandı

Diyarbakır'da 10 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Yakalandı
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Diyarbakır'da, kasten öldürme suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. isimli zanlı, jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi. Zanlı 10 yıldır aranmaktaydı.

Diyarbakır'da 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olup 10 yıldır cinayetten aranan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda "kasten öldürme" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olup 10 yıldır aranan M.Ö., ilçede icra edilen operasyon neticesinde yakalandı.

Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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