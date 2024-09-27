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Diyarbakır'da 10 Hırsızlık Olayının Zanlısı Film Gibi Operasyonla Yakalandı

Diyarbakır'da 10 Hırsızlık Olayının Zanlısı Film Gibi Operasyonla Yakalandı
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Diyarbakır'da, 10 farklı hırsızlığa karışan şüpheli, polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Saldırgan, bir metruk binada saklanırken 12 metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalıştı, ancak hırsızlık ekipleri tarafından tekrar yakalandı.

Diyarbakır'da, 10 farklı hırsızlık olayına karışan zanlı, polis ekiplerinin film gibi operasyonu ile yakalandı.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, hırsızlık olaylarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, toplam 10 farklı hırsızlık olayına karışan bir şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, yakalanmamak için kaçmaya çalışırken, asayiş ekipleri ile kovalamaca yaşandı. Şüpheli, en son girdiği metruk binada asayiş ekiplerince kıskaca alınarak etrafı çevrildi. Bu esnada, polise yakalanmaktan kurtulmak amacıyla 12 metre yükseklikteki merdiven boşluğundan kendini aşağıya bırakan şahıs, hırsızlık ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelinin toplam 19 farklı dosyadan sabıkası bulunduğu tespit edilirken, tedavisinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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