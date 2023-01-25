Diyarbakır'da 1 polisin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 4 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'da 1 polisin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da 1 polisin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Şanlıurfa Bulvarı Kantar Kavşağı yakınlarında H.A. yönetimindeki 34 FPH 196 plakalı otomobilin, önce polis memuru Kemal Güleç'in (32) kullandığı 46 AFF 530 plakalı otomobil, ardından 27 AHF 226 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde, kazada yaralanan otomobilin sürücüsü H.A'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Dün bir kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada, polis memuru Güleç hayatını kaybetmiş, 1'i polis 5 kişi yaralanmıştı. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Diyarbakır Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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