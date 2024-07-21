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Diyarbakır Bismil'de Yaralanan 5 Kişinin Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Köseli Mahallesi mevkisinde 72 ABS 546 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak yol kenarındaki yükseklikten takla atarak sürüklendi.

Otomobilde bulunan H.K. (45), G.K. (45), E.R.K. (13), E.A.K. (12) ve A.N.K. (6) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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