Diyarbakır Bismil'de Huzur Uygulamalarında 13 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki hafta boyunca yapılan "huzur" uygulamalarında işlem yapılan 46 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde iki hafta boyunca sürdürülen denetimler sonucunda haklarında adli makamlarca aranan 19, narkotik suçlarıyla ilgili 5, çalıntı motosiklet konuları ile ilgili 6, hırsızlık şüphelisi 4, 6136 SKM'den 11 ve 5607 SKM'den 1 kişi olmak üzere toplam 46 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Denetimler esnasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet mermi, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 52 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca 6 adet çalıntı motosiklet, 22 gram narkotik madde, 1 adet sentetik ecza maddesi ve 10 kilogram gümrük kaçağı çay ve 240 paket bandrolsüz tütün mamulü ele geçirildi.

Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 46 şüpheliden 33'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 13'ü tutuklandı.

Huzur uygulamaları kapsamında denetlenen bin 519 aracın 587'ine ise farklı madde ihlallerinden toplamda 882 bin 290 TL tutarında trafik cezası uygulandı. - DİYARBAKIR