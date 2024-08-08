Diyarbakır Bismil'de Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan M.S. (54) ile A.S. (44) kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kavga ile ilgili polis inceleme başlattı. - DİYARBAKIR