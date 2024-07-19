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Diyarbakır Bismil'de 11 Firari Yakalandı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan denetimlerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari yakalandı. Denetimlerde ayrıca uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari yakalandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde iki hafta boyunca yapılan denetimlerde, 24'ü aranan toplam 40 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Uygulamada 1 bıçak ve 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet, 125,95 gram esrar, 2 adet narkotik madde, 212 kilo 818 gram kaçak tütün ele geçirilirken, denetlenen 2 bin 3 aracın 593'üne ise farklı madde ihlallerinden toplam 1 milyon 85 bin 813 lira trafik cezası uygulandı.

Uygulamada yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişi serbest bırakıldı. 3 gün ile 16 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler A.G. (36), R.O. (56), M.A.G. (46), D.Ç. (36), Ş.Ö. (26), E.U. (25), Ş.K. (36), A.T. (31), B.Y. (37), Z.B. (33) ve F.Ç. (28) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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