Diyarbakır Bağlar'da cami inşaatında göçük
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır Bağlar'da cami inşaatında göçük Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde yapımı devam eden caminin inşaatında göçük meydana geldi.
BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Bağlar'da cami inşaatında göçük
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde yapımı devam eden caminin inşaatında göçük meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve afad ekipleri sevk edildi.