BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Bağlar'da cami inşaatında göçük

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde yapımı devam eden caminin inşaatında göçük meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve afad ekipleri sevk edildi.