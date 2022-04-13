Diyarbakır Bağlar'da cami inşaatında göçük - Haberler

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Diyarbakır Bağlar'da cami inşaatında göçük

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır Bağlar'da cami inşaatında göçük Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde yapımı devam eden caminin inşaatında göçük meydana geldi.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Bağlar'da cami inşaatında göçük

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde yapımı devam eden caminin inşaatında göçük meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve afad ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Bağlar'da cami inşaatında göçük

Diyarbakır Bağlar'da cami inşaatında göçük

Diyarbakır Bağlar'da cami inşaatında göçük

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Bağcılar, Bağlar, 3. Sayfa, Haberler

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