Diyarbakır annelerinden Levent: "Oralar senin yerin değil çık gel"

Annelerin HDP önündeki eylemi kararlılıkla sürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 345 gündür sürüyor. 9 sene önce kızının Bitlis'te HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Hatice Levent, evladına teslim ol çağrısında bulundu.

Kızını almadan HDP önünden bir yere ayrılmayacağını dile getiren Levent, "Fadime'mi bırakın vicdansızlar, eğer kızım beni duyup görüyorsan güvenlik güçlerine teslim ol, beni bu çileden kurtar, sende o pisliklerin içinden kurtul. Bizim yavrularımızı bırakın kirli ellerinizi evlatlarımızın üzerinden çekin. Biz bittik, bizim yavrularımızı da orada bitirdiniz. Yavrularımızın ne suçu vardı götürdünüz. Sizin yavrularınız bir gün, bir dakika gelmese ne yaparsınız, dünyayı yıkarsınız. Bizim gözümüzün yaşı bu çadırı doldurdu, bırakın biz yavrularımıza kavuşalım. Fadime'mi çok özledim. Kızım sen oralara o mağaralara layık değilsin, okuyup bana bakacaktın. Üniversite 2. sınıftan götürdüler yavrumu" dedi.