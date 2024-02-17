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Diyarbakır Anneleri Evlat Mücadelesine Devam Ediyor

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır anneleri, HDP il binası önünde evlat mücadelesini sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 629 gündür HDP il binasının önünde sürüyor.

5 yıldır HDP il binası önünde eşiyle evlat mücadelesini sürdüren Ayten Elhaman, çocuğu Bayram'ı alana kadar nöbetinde kararlı olduğunu söyledi. HDP'lilerin anne haklarını savunmadığını belirten Elhaman, "5 yıldır HDP önünde evlat nöbeti tutuyorum. Biz anneler yılmayıp çocuklarımız gelene kadar nöbetimize devam edeceğiz. Evlatlarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. HDP'liler diyorlar ya mecliste annelerin hakkını savunuyoruz. Hani annelerin hakkı? Madem ki annelerin hakkını savunuyorsunuz verin o zaman çocuklarımızı. Bizim çocuklarımız dağa taşa mahkum ettiler. Dağdaki tüm çocuklara sesleniyorum: Kaçıp gelin. Bayram, oğlum beni duyuyorsan kaç gel. Güçlü devletimize teslim ol" dedi.

Çocuğu Mahmut için her gün HDP binasının önündeki çadıra gittiğini dile getiren Bedriye Uslu, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Uslu, şunları kaydetti:

"Her sabah bu çadırın yolunu oğlum Mahmut için tutuyorum. Burada evlat mücadelemi sürdüreceğim. Ayağım tuttuğu dilim döndüğü kadar evladım için nöbetime devam edeceğim. Devletimiz güçlü bir devlettir. Allah'ın izni devletimizin gücüyle inşallah evladım gelecek. Oğlum, ben çok hastayım. Artık dayanacak halim kalmadı. Her gün evladımın dönmesi umuduyla çadıra geliyorum. Evladıma artık kavuşmak istiyorum."

İstanbul'dan gelerek evladı Serdar için oturma eylemini sürdüren Hatun Yüceyurt ise, çocuğunun 14 yaşında HDP aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdü.

Yüceyurt, 30 yıldır çocuğunu görmediğini ifade ederek, "Ben oğlum Serdar'ı arıyorum. İstanbul'dan evladım için nöbetteyim. Oğlum, baban çok hasta her gün hastaneye götürüyoruz. Şu an baban yoğun bakımda yatıyor. Baban seni görmeden gözü açık gitmek istemiyor. Ne olursun oğlum yaşıyorsan çık gel. Devletimize askerimize sığın. Evladım gideli 30 sene oldu 30 daha beklerim. Yeter ki oğlum gelsin. Ömrüm yettikçe HDP il binasının önünden bir yere ayrılmayacağım" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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