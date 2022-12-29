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Diyarbakır anneleri bin 213 gündür evlatlarını HDP'den istiyor

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır anneleri bin 213 gündür evlatlarını HDP'den istiyor

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemi, bin 213'üncü gününde de devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemi, bin 213'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi bin 213'üncü gününde de devam ediyor. 8 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, kızını almadan gitmeyeceğini söyledi. Arslan, "4 yıldır burada eylemimizi sürdürüyoruz, 8 yıldır evladımı benden koparmışlar. Ben evladımı HDP'den istiyorum onu almadan kalkmayacağım, Aysun ne olur geri dön beni görüyorsan gel. Seni korkutmuşlar güvenlik güçlerimize teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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