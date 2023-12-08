Diyarbakır Adliyesi Önünde Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı

Diyarbakır Adliyesi önünde bir dava duruşması öncesi çıkan kavgada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Kavgayı ayırmak isteyen polis memurlarından biri damacana ile yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

- Diyarbakır Adliyesi'nde dava öncesi kavga: 2'si polis 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Adliyesi önünde dava duruşmasından taraflar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 2'si polis 3 kişi yaralandı. Olay ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nde görülen bir dava öncesi öğlen saatlerinde taraflar arasında çıktı. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgayı ayırmak isteyen 2 polis memurundan biri taraflardan birinin attığı damacanayla burnundan, diğer polis memuru ve bir vatandaş da hafif yaralandı.

Sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerinden yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili başlatılan incelemede 4 şüpheli gözaltına alındı.