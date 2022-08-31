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Diyarbakır 3. sayfa: HDP Lice ilçe binasına tedbir konuldu

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır 3. sayfa: HDP Lice ilçe binasına tedbir konuldu

Diyarbakır haberler... Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Lice İlçe Teşkilatının olduğu binaya, mülk sahibi olan partilinin ödemediği borcu nedeniyle tedbir konuldu.

Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Lice İlçe Teşkilatının olduğu binaya, mülk sahibi olan partilinin ödemediği borcu nedeniyle tedbir konuldu.

Lice'de daha önce iki dönem HDP ilçe başkanlığını yapan N.E., borçlu olduğu senedi ödemeyince hakkında icra işlemi başlatıldı. İddiaya göre, ödeme emri kendisine ulaşmasına rağmen ödeme yapmayan N.E., HDP ilçe binası olarak kullanılan gayrimenkulünü yine HDP ilçe yöneticilerinden T.Z. adına kaçırdı. Tespitin ardından dava açan alacaklı avukatları, tapuya mahkeme kararıyla tedbir koydurdu.

Devam eden mahkeme sürecinde N.E. ve T.Z.'nin halen HDP Lice ilçe yönetiminde görev yaptığı ileri sürüldü. Davanın Lice Asliye Hukuk Mahkemesinde devam ettiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Hisarcık Lice 3. Sayfa Haberler

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