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Diyarbakır 3. sayfa haberleri | Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan genç öldü

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Diyarbakır 3. sayfa haberleri | Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan genç öldü

Diyarbakır gelişmesine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde mısır tarlasında çalışan 4 kız çocuk babası 30 yaşındaki Vedat Orak, elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde mısır tarlasında çalışan 4 kız çocuk babası 30 yaşındaki Vedat Orak, elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün saat 11.00 civarında Bismil ilçesine bağlı kırsal Korukçu Mahallesi'nde akrabasına ait mısır ekili tarlada sulama işi yapan 4 kız çocuğu babası 30 yaşında ki Vedat Orak, damla sulama sistemlerini kontrol etmek üzere elektrik direğine tırmandı ve bu sırada elektrik akımına kapıldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Orak, ambulans ile Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından Vedat Orak'ın cenazesi Korukçu'da defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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