Diyarbakır 3. sayfa haberleri: Diyarbakır'da bir apartmanın 3'üncü katında yangın Diyarbakır haber: Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Dairenin boş olması faciayı önledi. Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde 4 katlı bir apartmanın 3. katında henüz nedeni tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Küçük çapta patlamalarında meydana geldiği dairede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önüne geçildi. Kısa sürede yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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