Diyarbakır 3. sayfa haberi | Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 101'inci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbetini bin 101'inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 101'inci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbetini bin 101'inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 101'inci gününde devam ediyor. Annelerden Saadet Ödümlü, oğlu Yusuf Ödümlü'den 9 yıldır haber alamadığını söyledi. Anne Ödümlü, "Oğlum 16 yaşındayken HDP kaçırıp PKK'ya verdi. 3 yılımız bitti inşallah 4. yılımız hayırlı gelir. Allah'ın izniyle devletin gücüyle hepimizin evlatları gelir bu iş biter. Yusuf beni duyuyor ve görüyorsa lütfen ara ya da çık gel. Orası senin yerin değil. Bir böcekten korkan sen, o mağaralarda ne işin var?" dedi.