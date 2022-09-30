Üniversiteli Azra'nın katili cezaevinde intihar etti 3. Sayfa Haberleri Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini 13 parçaya ayırdığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini 13 parçaya ayırdığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldüren ve 13 parçaya ayırdığı cesedini Varsak'ta ormana gömen Mustafa Murat Ayhan (49, suçunu itiraf etmiş ve tutuklanmıştı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen ve Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan Ayhan, 30 Mayıs'ta karar duruşmasına çıkmıştı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki 5'inci duruşmada Ayhan'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, "cinsel saldırı" suçundan ise 16 yıl hapis cezası verilmişti. Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu cezaevinde gece saatlerinde intihar etti - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Azra Gülendam Haytaoğlu Mustafa Murat Antalya 3. Sayfa Haberler

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