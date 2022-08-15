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Diyarbakır 3. sayfa haberi | Diyarbakır'da üç noktada çıkan yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı

Diyarbakır 3. sayfa haberi | Diyarbakır'da üç noktada çıkan yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı

Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde ormanlık alanda sabah doğru çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol alına alındı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde ormanlık alanda sabah doğru çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol alına alındı.

Alınan bilgilere göre, Eğil ilçesi Eğil Baraj yolunda gece 22.00 sularında ormanlık alanda üç noktada henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sabah doğru 03.00 sularına kadar süren yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Toplam 21 hektar alan yanarken, bunun 12 hektarı zirai alan, 5 hektarı meşe, 4 hektar ise ardıç alanı sardığı kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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