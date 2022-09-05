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Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terör örgütü mensubu yakalandı

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Diyarbakır haberi... Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terör örgütü mensubu yakalandı İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki terör örgütü mensuplarının yakalandığını duyurdu.

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terör örgütü mensubu yakalandı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki terör örgütü mensuplarının yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde büyük bir darbe daha vuruldu. Diyarbakır Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensupları yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ifade işlemleri devam ediyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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