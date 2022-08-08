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Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da akıl almaz yolculuk

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Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da akıl almaz yolculuk

Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da bir kamyonete aşırı yük ve kamyon üstüne yolcu alan sürücüye bin 861 lira idari para cezası uygulandı.

Diyarbakır'da bir kamyonete aşırı yük ve kamyon üstüne yolcu alan sürücüye bin 861 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, 6 Ağustos günü, bir kamyonetin araç üzerinde yüklü bulunan eşyaların olduğu kısma yolcu bindirerek trafiği tehlikeye sokan araç sürücüsü M.M.T.'nin kimliği tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda M.M.T.'ye KTK'nın (Karayolları Trafik Kanunu) 65/1 G "yük üzerine yolcu bindirmek", 47/1 D "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" maddeleri çerçevesince bin 861 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücüye TCK 179/2 "kişilerin hayat, sağlık ve malvarlığı açısından tehlikeye düşürecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan adli işlem uygulandığı belirtildi.

(Rıdvan Kılıç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Bağlar 3. Sayfa Güncel Haberler

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