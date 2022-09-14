Diyarbakır haber... Diyarbakır'da 86 kök Hint keneviri ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 86 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 86 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Bismil İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. C.A'nın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi alındı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda, 86 kök Hint keneviri, 1 kilo 150 gram kubar esrar, uzun namlulu silah ve silaha ait 5 şarjör ile 150 fişek ele geçirildi, C.A. yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: AA / Hasan Gündüz Diyarbakır Narkotik Bismil 3. Sayfa Güncel Haberler

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