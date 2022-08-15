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Diyarbakır 3. sayfa: Diyarbakır'da hafta sonunda üç cansız beden su kaynaklarından çıkartıldı

Diyarbakır 3. sayfa: Diyarbakır'da hafta sonunda üç cansız beden su kaynaklarından çıkartıldı

Gelen Diyarbakır haberine göre Diyarbakır'da hafta sonunda ilçelerde üç boğulma vakası yaşandı.

Diyarbakır'da hafta sonunda ilçelerde üç boğulma vakası yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'ın Eğil, Kulp ve merkez Kayapınar ilçelerinde hafta sonunda yaşanan boğulma vakalarında üç kişi hayatını kaybetti. Kulp ilçesine bağlı kırsal Alaca Mahallesinde arkadaşlarıyla birlikte Kulp Çayına girdikten bir süre sonra gözden kaybolan 13 yaşlarındaki Mehmet Çiçek'in cansız bedeni ekipler tarafından çaydan çıkartıldı.

Şehir dışından dedesinin evine misafirliğe gelen Çiçek'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi. Eğil ilçesinde ise serinlemek için baraja giren 14 yaşındaki Mizgin Kaçmaz ve Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde gölete giren 20 yaşındaki Halil Çelik hayatını kaybetti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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