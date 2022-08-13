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Diyarbakır 3. sayfa: Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır'da milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildi

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Diyarbakır 3. sayfa: Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır'da milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildi

Diyarbakır 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'na ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanın Soylu'nun paylaşımında, "Sadece teröristler değil, terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında. Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir 648 bin 200 kök skunk, 775 kilogram esrar (kubar ve toz) ele geçirildi. Kahraman Jandarmamıza ve emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Soylu Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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