Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı

Diyadin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren kasaplarda denetim yapıldı.

DİYADİN, AĞRI (İHA) - Diyadin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren kasaplarda denetim yapıldı.

Zabıta müdürlüğü tarafından Diyadinde faaliyet gösteren et satışı yapılan yerlerde denetimler yapıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali Diyadin'de hemşehrilerimizin sağlığı için tüm et satışı yapılan yerlerde denetimleri titizlikle icra ettiklerini ve hemşerilerimizin sağlıklı bir şekilde temel tüketim malzemelerine erişimleri için bu tür denetimlerin devam edeceğini ifade etti. - AĞRI

Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı

Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı

Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı

Diyadin'de kasaplarda denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü, Diyadin, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title