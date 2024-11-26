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Diyabet Hastası Kadın ve Ailesi Bağ Evinde Mahsur Kalıp Kurtarıldı

Diyabet Hastası Kadın ve Ailesi Bağ Evinde Mahsur Kalıp Kurtarıldı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bağ evinde mahsur kalan diyabet hastası F.K. ve ailesi, AFAD ve Gökbörü Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından kurtarıldı. Aile, kendi imkanları ile hastaneye ulaşabildi.

Bağ evinde mahsur kalan diyabet hastası kadın ve ailesi kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle bağ evinde mahsur kalan diyabet hastası kadın ve ailesi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çevril Mahallesi'nde bulunan bağ evinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan diyabet hastası F.K. ve 3 kişilik ailesi evden çıkamadıklarını ve insülin iğnesinin bittiğini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD Koordinesi ile bölgeye ulaşan Gökbörü Arama Kurtarma Derneği ekipleri, yoğun bir çalışma ile bağ evine ulaştı. Bağ evinden alınan F.K. ve ailesi Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan kendilerine ait araca ulaştırılarak, kendi imkanları ile hastaneye gitmeleri sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - 3.Sayfa
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