DİSK Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı

DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

DİSK, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun yanı sıra sendika üyeleri katıldı. Törende konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, " Bugün 1 Mayıs. İşçi sınıfının dayanışma ve mücadele günü. Bugün sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında beş kıtada işçi sınıfı bu ülkenin değerlerini ve güzelliklerini üretenler kendi talepleri ve kendi mücadeleleri ile alanlarda. Yılın 364 günü çalışan işçiler 1 Mayıs günü yaşadığımız bu sisteme karşı itirazlarımızı ifade etmek için alanlarda buluşuyoruz. 1 Mayıs Taksim Meydanıdır. Bugün buraya DİSK yönetim kurulu olarak geldik. Çelengimizi bıraktık. 2 gün önce anmalarımızı da gerçekleştirdik. Şimdi buradan Maltepe meydanına geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Grup yapılan basın açıklamasının ardından Taksim'den ayrıldı. - İSTANBUL