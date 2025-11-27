Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki Doğalgaz Saldırısına Kınama

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Irak'taki Kor Mor Doğalgaz sahasına düzenlenen saldırıyı kınayarak, sivil altyapıya yönelik eylemlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'taki Kor Mor Doğalgaz sahasına yönelik saldırıyla ilgili, "Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Sözcü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Irak'taki Kor Mor doğalgaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz. Erbil Başkonsolosluğumuz, söz konusu sahada çalışan vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağlamıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

