Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, helikopter kazasının ardından İtalyan makamlarının gösterdiği iş birliği için İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di... - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, helikopter kazasının ardından İtalyan makamlarının gösterdiği iş birliği için İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, helikopter kazasının ardından İtalyan makamlarının gösterdiği iş birliği için İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, helikopter kazasının ardından İtalyan makamlarının gösterdiği iş birliği için İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teşekkür etti. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mevlüt Çavuşoğlu İtalya 3. Sayfa Haberler

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