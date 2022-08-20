Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gaziantep-Nizip otoyolunda gerçekleşen elim kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gaziantep-Nizip otoyolunda gerçekleşen elim kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gaziantep-Nizip otoyolunda gerçekleşen elim kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa