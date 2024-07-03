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Diş Hekimi Tehdit Edildi, Uzlaşma İle Dosya Kapatıldı

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Bayburt'ta görev yapan bir diş hekimi, tedavi olmak için hastaneye gelen bir şahıs tarafından tehdit edildi. Hekim, şüpheli ile uzlaşma kararı alarak dosyanın kapatılmasını sağladı.

Bayburt'ta diş hekimi olarak görev yapan doktoru, tedavi olmak için hastaneye gelen M.K. isimli şahıs tehdit etti. Kendini tehdit eden hastadan şikayetçi olan hekim, daha sonra Mehmetçik Vakfına 3 bin lira bağış yapılması şartıyla şüpheli isimle uzlaşmaya varma kararı aldı. Mahkemeye intikal etmeden çözülerek kapatılan dosyanın şüpheli ismi M.K, ceza almaktan tehdit ettiği doktor sayesinde kurtulmuş oldu.

Bayburt'ta İ.Ö isimli diş hekimi görevi başındayken hastaneye gelen M.K isimli şahıs tarafından randevu bulamadığı gerekçesiyle tehdit edildi. Doktor İ.Ö, randevusuz M.K'ya bakamayacağını, randevu alıp geldikten sonra kendisiyle ilgileneceğini söyledi. Randevu bulamadığını belirten şüpheli M.K ise, diş hekimi İ.Ö'ye tehditler savurarak, hastaneden ayrıldı. Kendisini tehdit eden M.K'dan şikayetçi olan hekim İ.Ö'nün şikayeti üzerine M.K hakkında 'Tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü çalışmalar sonucunda dosyadaki suçun uzlaştırmaya tabi bir suç olduğu belirlendi, dosya Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Devreye giren Uzlaştırma Bürosu ekipleri, mağdur tarafla uzlaşma şartlarını görüşmek için bir araya geldiler. Mağdur İ.Ö, Mehmetçik Vakfına bağış yapılması şartıyla şüpheli M.K. ile uzlaşmaya varacağını dosyanın uzlaştırma görevlisine iletti.

Ardından İ.Ö'nün uzlaşma talebini bildirmek için bir uzlaştırma görevlisi M.K ile de bir araya gelerek, uzlaşma talebini M.K'ya bildirdi. Hekim İ.Ö'nün uzlaşma şartını kabul eden M.K, Mehmetçik Vakfına 3 bin lira bağışta bulundu.

Uzlaştırma Bürosu görevlilerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, dosyada edimli bir şekilde uzlaşma sağlandı. Dosyanın şüpheli ismi M.K ise ceza almaktan doktor sayesinde kurtulurken, dosya mahkemeye intikal etmeden kapatılmış oldu.

Kamu yararı gözeten edimleri her zaman önemsediklerini, bu alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Cumhuriyet Savcısı Asya Büşra Alim fidan dikimi, vakıflara bağışta bulunulması, köy okullarının tamir işlerinin yapılması ve eksikliklerin giderilmesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye malzemelerinin temin edilmesi gibi konularda taraflarla uzlaşma sağlandığını aktardı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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