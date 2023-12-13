Düzce'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde gerçekleştirilen rehine kurtarma tatbikatı başarıyla sonuçlandı. Polis ve Terörle Mücadele ekipleri, şahsı etkisiz hale getirerek rehineyi kurtardı. Hastane yönetimi ve çalışanları, tatbikatı pürdikkat takip etti.

Diş Hastanesi'nde rehine operasyonu gerçeğini aratmadı

DÜZCE - Düzce'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde rehine kurtarma operasyonu düzenlendi. Gerçeğini aratmayan tatbikat başarı ile sonuçlandırıldı.

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Kurgu gereği diş hastanesinde bir şahıs hastane görevlisini rehin aldı. Olay polis ekiplerine bildirildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler şahsı etkisiz hale getirmek için girişimlerde bulundu. Bu esnada bölgeye gelen Terörle Mücadele ekipleri şahsi etkisiz hale getirdi. Rehine başarılı bir şekilde kurtarılırken, şüpheli şahısla gözaltına alınıp karakola götürüldü.

Gerçeğini aratmayan tatbikatı hastanedekiler pürdikkat takip etti. Olaya kısa süre içerisinde müdahale edilmesi ve hastane yönetiminin hastaları kısa süre içerisinde tahliye alanlarına alması olaydaki gerçeklik payını yükseltti.