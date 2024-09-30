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Dirgenle Yavru Köpeği Öldüren Sanık Hakim Karşısında

Dirgenle Yavru Köpeği Öldüren Sanık Hakim Karşısında
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Ankara'da yavru köpeği dirgenle öldüren Murat Sefer Aksoy, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Aksoy, akli dengesinin yerinde olmadığını savundu.

Ankara'da yavru köpeği dirgenle öldürmekten tutuklanan ve 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan şahıs hakim karşısına çıktı.

Polatlı ilçesi Çimenceğiz Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta yavru bir köpeği dirgenle öldürmekten tutuklanan sanık Murat Sefer Aksoy, bugün Polatlı 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savcılık, sanığın "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçlamasıyla 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, TCK 53. maddesi gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını talep etti.

Sanık Murat Sefer Aksoy ise, mahkemede akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi.

Mahkeme, sanık Murat Sefer Aksoy'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Ekim'e erteledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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