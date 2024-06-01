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Direnip biber gazı yedi, "Kaybol ya" diye bağırdığı polis memurunu azarlayıp kovdu

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Direnip biber gazı yedi, "Kaybol ya" diye bağırdığı polis memurunu azarlayıp kovdu Aksaray'da seyyar midyeci ve pilavcı arasında 'Pilav üzerine tavuk koy' meselesi yüzünden çıkan kavgada polise direnen midyeciye biber gazı sıkılarak durdurulabilirken, gaz sıkıldığı için polis memurlarına...

Direnip biber gazı yedi, "Kaybol ya" diye bağırdığı polis memurunu azarlayıp kovdu

AKSARAY - Aksaray'da seyyar midyeci ve pilavcı arasında 'Pilav üzerine tavuk koy' meselesi yüzünden çıkan kavgada polise direnen midyeciye biber gazı sıkılarak durdurulabilirken, gaz sıkıldığı için polis memurlarına bağıran öfkeli midyeci, "Kaybol ya" diyerek polisi kovdu. Direnmekten vazgeçmeyen midyeci en sonunda kollarını uzatarak "Tak kelepçeyi" diyerek ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Olay Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın en işlek caddesinde aralarında 1 metre boşlukla tezgah açarak birisi midyeci diğeri de pilav satan 2 seyyar satıcı bir birinden alışveriş yaptı. Pilavcı M.F.Y. den pilav alan midyeci C.Ç. bir süre sonra pilavın üzerindeki tavuğun az olduğunu ve tavuk koymasını istediği anda 2 esnaf arasında tartışma çıktı. Pilav üstü tavuk tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce 2 seyyar satıcı caddede birbirine girdi. Olay yerinde bulunan trafik polisleri tarafından ilk müdahale yapılırken 2 seyyarın polise de direnmesi üzerine olay yerine takviye ekip gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen bekçi ve asayiş ekipleri midyeci ve pilavcıyı ayırmaya çalıştı. Polisin tüm müdahale ve ısrarlı konuşmalarına rağmen saldırı ve kavgaya devam eden şahıslara biber gazı sıkılarak müdahale edildi. Sıkılan biber gazı sayesinde kavga son bulurken midyeci olan C.Ç. bu kez polis ekiplerine bağırmaya başladı. Yediği biber gazının acısını çıkarmaya çalışan midyeci kendisine yardımcı olmaya çalışan polis memuruna, "Açamıyorum abi, Yerde yatarken gözüme sıkıyorsunuz ya. Bırak ne tamamı, kaybol ya" deyip polis memuru hem azarladı hem de kovdu.

Polis ekiplerince olay yerine ambulans çağırıldı. 112 Acil Yardım ekipleri biber gazı yiyen midyeciye ambulans içinde müdahale ederek gözlerinin yanmasını geçirdi. Adından ambulanstan inen midyeci yine dur durak bilmeden pilavcı tezgahına ve sandalyelerine tekme atarak zarar verdi. Yine kendisine müdahale etmek isteyen polis memurlarına direnen midyeci C.Ç. adeta polisin sabrını sınarken, son olarak sandalyeyi kırması üzerine üstüne gelen polis memurlarına, "Tak kelepçeyi tak" diyerek kollarını uzattı. Polis ekipleri şahsı ters kelepçeyle gözaltına alarak polis aracına bindirmesiyle herkes rahat bir nefes aldı. Midyeci ve pilavcı gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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