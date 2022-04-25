Direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı

Van'ın Edremit ilçesinde direkte mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde direkte mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Yeni TOKİ Orsay Evleri önündeki direkte mahsur kalan kedi için itfaiye ekiplerine haber verildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kedi kurtarılarak sahibine teslim edildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edremit, İtfaiye, kedi, Van, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title