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Direksiyondaki çocuğu görenler hemen telefona sarıldı

Direksiyondaki çocuğu görenler hemen telefona sarıldı
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Gaziantep'te 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk otomobili sürerek trafikte ilerledi.

Gaziantep'te 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk otomobili sürerek trafikte ilerledi. O anların kameraya alındığını gören adam ise çekim yapan sürücüye saldırmaya çalıştı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte ilerleyen bir sürücü yanındaki otomobili 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun kullandığını görünce o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Çocuğun yanında oturan adam ise kayıt alındığını fark ederek sürücüye saldırmaya çalıştı. Daha sonra çocuğun yanındaki adam hızlıca sürücü koltuğuna geçti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep Güvenlik 3-sayfa trafik Hukuk Çocuk

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