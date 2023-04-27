Üye Girişi
Haberi Paylaş
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, uçuruma uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, uçuruma uçtu

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma uçtu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma uçtu.

Kaza Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Geriş köyü yakınlarında meydana gelen kazada sürücü Ü.Ö. hakimiyetindeki otomobil yoldan çıkması sonucu uçuruma uçtu.

yoldan çıkan otomobildeki sürücü kazadan yara almadan kurtulduğu tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından kontrolleri sağlandığı öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine Çaycuma İtfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title