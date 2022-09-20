Direksiyon hâkimiyetini kaybetti sokak ortasında araçla takla attı
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Erzurum'da bir araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sokak ortasında takla attı.
Erzurum'da bir araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sokak ortasında takla attı. Kazada ölü ve yaralı bulunmazken 3 araç maddi hasar aldı.
Kongre caddesinde gerçekleşen kaza 25 ABM 161 plakalı araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Sokak ortasında takla atan araçta ölü veya yaralı bulunmazken kaza sonucu 3 araçta maddi hasar meydana geldi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa